CALAIX DE SASTRE
Un manicomi en el fin del mundo
L’època dels descobriments i de l’exploració del món, entre el segle XIV i el XIX, és fascinant. I ho és gràcies a les aventures de molts aventurers i descobridors que van fer-se a la mar per dibuixar els confins del món en mapes encara en blanc. El vaixell Bèlgica i la seva tripulació van participar a conèixer millor l’Antàrtida encara desconeguda a finals del segle XIX. I ho van fer passant un hivern presos del gel antàrtic en una odissea que va ser com un manicomi als confins del món. Una assaig escrit com una novel·la i amb personatges reals increïbles que val realment la pena i que no es llegeix, es devora.