Meritxell i l'himne del país
Qui més qui menys ha sentit a dir que a principis del segle passat, coincidint amb la festivitat de Meritxell, es va cantar per primera vegada l’himne d’Andorra El gran Carlemany, amb lletra del bisbe Benlloch i música del compositor Enric Marfany.
Tradicionalment, s’ha considerat que va ser el 8 de setembre del 1914 que es va cantar per primera vegada l’himne de manera oficial (el projecte s’hauria gestat l’any anterior) a fi de celebrar la coronació de la Mare de Déu de Meritxell. Però el síndic Bonaventura Maestre va rebre una carta del bisbe l’agost d’aquell any en el qual li comunicava que, tenint en compte la situació europea en el marc de la Primera Guerra Mundial, calia “suspendre y aplaçar per quan acabin [els conflictes] i es presentin dies millors”.
Malgrat la suspensió de l’acte solemne, ja s’havien imprès lletres i partitures amb l’himne i s’han pogut documentar diversos moments en què la peça es va interpretar abans de Meritxell del 1921, que és l’altra data que es considerava oficial després de la del 1914. Així doncs, tot i la suspensió causada per la guerra, a poc a poc l’himne es va anar popularitzant al país.
Tot això ho sabem de la mà de Pau Chica i la seva recerca sobre els signes d’estat que es pot llegir a historia.ad.