Cadí [Una biografia]
Flamant publicació d’aquesta setmana. El prolífic Albert Villaró torna de l’estiu amb novetat sota el braç, en aquest cas una aproximació personal i introspectiva a una serralada de referència en el nostre Pirineu proper com ho és el Cadí. Es tracta d’un diccionari que podríem anomenar sentimental amb entrades elegides per l’autor que li permeten parlar del seu món, el seu dia a dia i d’aquelles qüestions interessants que li criden l’atenció sobre el paisatge i el país que l’envolta des del privilegiat balcó d’Estamariu vers el Cadí. Des del 3 de setembre es pot trobar a les llibreries.