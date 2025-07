Forats, fusta i un ganivet

Publicat per

El dolmen del Cubil recentment excavat està sobre un jaciment anterior, possiblement cap al 2800 aC, per tant, uns cinc segles abans que s’alcés el túmul. L’arqueòleg Josep Font, a la foto, va destacar que l’excavació ha permès constatar que el terra que es trepitja té uns cinc mil anys d’antiguitat, fet que a l’aire lliure no és gens habitual que succeeixi.

Aprofitant els moments d’espera de l’excavació principal del túmul del Cubil, s’ha excavat aquest jaciment anterior. El més interessant són les troballes que s’hi han fet: malgrat que no hi ha cap resta de ceràmica (cosa que és rara), sí que s’ha trobat un ganivet de sílex, de 5.000 anys d’antiguitat, similar al que es va trobar a l’orri d’Emportona, també en territori encampadà.

I, d’altra banda, també s’han trobat quatre forats que responen a encaixos per posar-hi alguna estructura de fusta. I compte amb la sorpresa: un dels forats conserva encara un tros d’aquesta fusta. Per l’arqueòleg Font, trobar fusta del segle XVI en un jaciment, com a Emportona, és força sorprenent, “trobar restes de fusta de fa 5.000 anys és realment extraordinari”.

De moment han decidit no tocar-la i el tros de fusta segueix en el mateix lloc on ha reposat els darrers cinquanta segles, que es diu aviat!