Sovint, quan busquem els orígens del boom del turisme a casa nostra ens fixem en els canvis que va viure el país a mitjan segle XX, que van permetre un canvi de model basat en el comerç i l’oferta de serveis amb qüestions com ara l’esquí.

Cal no oblidar, tanmateix, que també hi van influir d’altres factors no menys rellevants, com els inicis de les vacances pagades en països veïns com ara França. A la república del nord van començar a instaurar-les el 1936, en temps de Léon Blum. Aleshores es van instaurar quinze dies de vacances pagades i les quaranta hores de treball setmanal. La Segona Guerra Mundial, però, va estroncar el gaudi d’aquestes fins ben acabat el conflicte.

Va ser a partir del 1956 que es van implantar ja les tres setmanes vacacionals, i el 1965 ja tot un mes sencer. Això va afavorir, i molt, l’arribada de turistes francesos a Andorra a partir d’aquell moment.

Seguint Eva Garcia Lluelles i Maria Jesús Lluelles, el 1955 van entrar dos-cents mil turistes per la frontera francesa i “només” la meitat per l’espanyola. En pocs anys de la dècada dels cinquanta, les places hoteleres al país van passar a ser més del doble, d’unes 2.500 a 5.500, i un increment d’hotels de 46 a 73!