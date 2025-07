Publicat per Oliver Vergés Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Sobre el comte Ermengol I d’Urgell se n’ha escrit força història, però Albert Villaró també va fer-lo aparèixer en una novel·la just reeditada recentment en format butxaca: L’any dels francs. L’obra narra les peripècies dels urgellencs en la seva expedició a Còrdova l’any 1010 per participar com a mercenaris d’un dels bàndols de la guerra civil que vivia el califat de Còrdova. I, com no pot ser d’una altra manera, a la novel·la també apareixen els cèlebres escacs urgellencs que posseïa el comte Ermengol i que després van passar a d’altres mans. Una fantàstica opció de lectura per a aquest estiu!