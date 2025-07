Pelegrinatges laics?

Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

Sortim una mica de les nostres fronteres per acostar-nos a una de les tombes laiques més visitades de la història recent. I és que en el vell debat entre religió i laïcitat, els defensors de la segona sovint han repetit pràctiques de la primera. A l’edat mitjana, van proliferar arreu les relíquies i tombes de sants màrtirs que eren objecte de devoció popular i causants de cures miraculoses. Però això és només una pràctica medieval?

Després de la seva mort, el líder soviètic Lenin va ser momificat. Per tal que el líder de la Revolució Russa esdevingués una icona del nou temps, es va demanar a especialistes alemanys que el momifiquessin. Tanmateix, el procés no va anar del tot bé i el cos va començar a descompondre’s. Sovint calia tancar les visites a la tomba per arreglar desperfectes que s’anaven produint en el cadàver.

Per aquella tomba, hi passaven milions de persones cada any, en un pelegrinatge laic en tota regla que era un exemple de les pràctiques de devoció religiosa de temps pretèrits.

Quan va caure la Unió Soviètica, hi va haver un empresari de Las Vegas que va voler el cos de Lenin per demostrar la victòria del capitalisme sobre el comunisme, però al final no es va sortir amb la seva...