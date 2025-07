Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

El dijous 3 de juliol arrenca una nova edició del festival de jazz d’Escaldes-Engordany i que s’allargarà fins al pròxim dia 10. El festival, que tindrà com a principals escenaris el Prat del Roure i altres espais a l’aire lliure com la plaça Coprínceps o la de l’Església, comptarà amb artistes com Erik Truffaz, Marcus Miller, Michel Camilo & Tomatito, Jonaina Salvador, quartets com el Víctor Carrascosa Quartet, el Quartet KM0 o bandes consagrades com la Sant Andreu Jazz Band. Una ocasió fantàstica per gaudir de bona música a casa nostra de la mà de grans artistes internacionals.