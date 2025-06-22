LES NOSTRES HISTÒRIES
Rebre el bisbe al Roure Tort
L’indret anomenat Roure Tort, davant de la Reula (Valls de Valira, Alt Urgell), és el punt en el qual els antics cònsols de la Ciutat d’Urgell es dirigien per anar a rebre el nou bisbe que arribava a la Seu per prendre possessió del càrrec. Així ho constatava l’historiador i arxiver Lluís Obiols gràcies a un document del 1570. De fet, aquest punt meridional era també el límit de certs drets econòmics de la Ciutat en temps de fira.
La recepció d’un nou bisbe, tanmateix, no sempre era una festa, de vegades generava alguna polèmica. El 1610, amb el nomenament del barceloní Bernat de Salbà, se’n va produir una. Resulta que els cònsols no van descavalcar per rebre el nou prelat, cosa que a parer de Salbà sí que havien de fer segons s’explicava en el llibre que Jeroni Grau va escriure per al govern de la Ciutat d’Urgell al segle XVI.
Els cònsols, per la seva banda, afirmaven que no hi havia record que es descavalqués amb la rebuda del nou bisbe, i per això van decidir no fer-ho. Les polèmiques entre els cònsols i els prelats urgellencs no eren excepcionals i, en tot cas, demostren la importància ja de qüestions protocol·làries en època moderna. No creuen que s’hauria de mantenir la tradició de rebre el nou bisbe al Roure Tort?