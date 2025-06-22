CALAIX DE SASTRE
Editorials i societat a andorra 1945-1994
En aquesta edat d’or que viu el sector editorial andorrà, cal remuntar-se als orígens, quan els primers llibres començaven a publicar-se a Andorra i sovint o feien pensant en el mercat català i espanyol, que aleshores estaven sotmesos als interessos de la dictadura franquista. Si volen conèixer de primera mà aquesta història, aquest treball publicat per Editorial Andorra és imprescindible, i alhora ofereix un recorregut fascinant per aquella època tan fantàstica d’una Andorra en la qual tot era possible. Sabien que a Andorra s’havia publicat Max Aub, Ramon J. Sender o Francisco Umbral?