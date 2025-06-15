LES NOSTERS HISTÒRIES
Les falles més antigues
Arriba el solstici d’estiu, i amb ell totes les festes relacionades amb el foc, que arreu del Pirineu tenen una importància cabdal. A casa nostra, les falles van ser declarades fa una dècada patrimoni immaterial de la humanitat.
Però avui volem anar una mica més enrere, i és que quan pensem en falles sovint ens venen al cap les baixades que s’organitzen en pobles pirinencs propers, com al Pallars o a la Ribagorça. De fet, fins fa cosa d’uns quants anys, la celebració de les falles més antiga documentada al Pirineu era de Vilaller, i datava de l’any 1763.
Però el 2020, l’historiador urgellenc Carles Gascón, ben conegut a casa nostra, va localitzar un document que parlava de falles a Torres i a Alàs, a l’Alt Urgell, l’any 1543, de manera que s’avançava el primer esment en més de dos segles. Així doncs, data del segle XVI el primer esment de les falles pirinenques, una troballa que va servir per recuperar aquesta tradició perduda al municipi la posobra de Sant Joan del 2021.
Aquesta troballa és una demostració evident de l’avenç continuat de la recerca històrica, alhora que mostra que la tradició fallaire ancestral era una pràctica comuna a tota la serralada, encara que no s’hagi pogut documentar a més indrets amb la mateixa antiguitat que a Alàs.