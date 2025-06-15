CALAIX DE SASTRE
Especias
Roger Crowley
La carrera per arribar a les illes originàries de les espècies durant l’època moderna va ser clau en la configuració del món al segle XVI. Aquesta no és una afirmació nova, però avui disposem d’un magnífic llibre d’història divulgativa que justament dona a conèixer aquesta qüestió. Es tracta del volum Especias. La contienda del siglo XVI que dio forma al mundo moderno, publicat per l’editorial Ático de los Libros. Una obra d’un gran interès per a tot aquell amant de l’època dels descobriments geogràfics i de la lluita de les potències peninsulars per dominar un món que aleshores encara era molt poc conegut.