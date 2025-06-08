LES NOSTRES HISTÒRIES
El pont andorrà a Madrid
Coincidint amb la presència andorrana a la Feria del Libro de Madrid, avui recordem una història recent que vincula el Principat amb la capital espanyola. I és que de la mateixa manera que a Andorra la Vella hi ha el pont de Madrid i el pont de París, la capital d’Espanya va voler fer un homenatge similar al país dels Pirineus.
Al límit entre els barris de la Latina i Arganzuela, sobre el riu Manzanares, hi ha un pont amb forma d’Y que es va construir el 2009. Aleshores no tenia més nom que la forma del pont en si, però coincidint amb la visita del cap de Govern d’Andorra Antoni Martí a Madrid la ciutat va decidir rebatejar el pont com a Pont del Principat d’Andorra.
El cert és que tot i no ser una infraestructura molt coneguda, és una passarel·la singular, amb disseny de MRIO Arquitectura i col·laboració de Peter Tanner i Juan Luis Bellod, i que va tenir un cost de 865.783 euros. El braç principal del pont té 69 metres, mentre que el secundari en té 31.
Segons l’alcalde de l’època Ruiz Gallardón, el pont fusiona la part clàssica amb la contemporània, ja que evoca la forma dels ponts ferroviaris del segle XIX tan importants per la transformació del país.
Un petit racó amb nom d’Andorra a Madrid.