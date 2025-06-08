CALAIX DE SASTRE
Memorias de españa, 1937
El 1937, en motiu del II Congrés Internacional d’Escriptors per la Defensa de la Cultura, la periodista i escriptora mexicana Elena Garro viatja a Espanya amb el seu marit Octavio Paz. Arriba en ple conflicte armat entre la República i l’exèrcit franquista, i fruit de l’impacte que li causa el conflicte escriu un seguit de diaris del seu pas per Barcelona, Madrid o València, pels quals desfilen personatges com Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti o Pablo Neruda. Un llibre que parla de la cultura en el si del conflicte.