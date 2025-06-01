LES NOSTRES HISTÒRIES
Recordant Lluís el Piadós
Tots sabem que la llegenda diu que Andorra va ser fundada per Carlemany, una tradició que l’himne amb lletra del Copríncep Benlloch reprèn i transmet fins a l’actualitat. Aquest mite es forja en època medieval, temps després de la dissolució de l’antic imperi carolingi, quan a Andorra es va elaborar l’anomenada Carta Pobla.
D’aquest interessantíssim document avui només direm que parla d’un altre personatge, l’emperador Lluís el Piadós, fill de Carlemany. Lluís hauria participat directament en la fundació del país i, per tant, seria coatorgador de les franquícies històriques concedides als habitants de les Valls.
Avui ningú recorda el pobre Lluís, ni en la llegenda ni en l’himne. Però fa uns segles de qui no es parlava era de Carlemany, i en canvi sí que es feia referència al Piadós. En un document del 1688, un representant andorrà afirmava que les Valls eren part i porció del Principat de Catalunya, però que estaven exemptes del pagament d’uns impostos perquè molts segles enrere “lo emperador Ludovico Carlos, en lo any 826, després de la expulçió dels moros del present principat y de la dita vall” concedí als seus habitants certes exempcions.
Sigui com sigui, si s’hi fixen, en aquella època ja jugaven a “fer l’andorrà”.