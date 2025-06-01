CALAIX DE SASTRE
Els cementiris de la Seu d’Urgell
CICLE ‘PARLEM D’HISTÒRIA’
Dimecres 4 de juny acaba el cicle de conferències urgellenc Parlem d’història, organitzat per l’Espai Ermengol, l’Ajuntament de la Seu i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. El cicle es clourà amb una visita guiada altament recomanable a càrrec de membres del IECAU als cementiris de la Seu d’Urgell. Una visita d’interès per conèixer de primera mà la història d’aquests espais funeraris que només visitem per acomiadar o recordar algú estimat però que formen part i expliquen en profunditat la història d’un indret i de la societat que l’habita.