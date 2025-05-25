Feria del libro de Madrid 2025
Divendres 30 de maig comença una nova edició de la Feria del Libro de Madrid, la vuitanta-quatrena, a la seva ubicació habitual, al Parc del Retiro madrileny. Enguany, i per tercera vegada consecutiva, les editorials andorranes hi participaran amb un estand propi que aplegarà bona part de la producció andorrana recent i de fons. Una nova oportunitat per mostrar fora del país el talent dels escriptors i editors locals i que es podrà gaudir fins al dia 15 de juny. Per a aquells que facin una escapada a Madrid aquests dies, una bona oportunitat per passejar-s’hi i gaudir de la lletra escrita.