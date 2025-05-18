CALAIX DE SASTRE
La cruïlla andorrana de 1933
Arnau Gonzàlez VIlalta
Editat per la fundació Julià Reig, aquest treball de Gonzàlez Vilalta del 2009 té un gran interès per al coneixement de la història d’Andorra, ja que enfoca un any molt important per al país com ho fou el 1933. Aleshores es va produir la revolució de la modernitat, que va servir per assolir el sufragi universal masculí, limitat en aquell moment als caps de casa. El país vivia moments convulsos i de canvis ràpids amb la concessió de FHASA, i molts andorrans fora del país van tornar aleshores a casa amb noves idees i ganes de canviar les regles del joc del sistema electoral del país.