La veritat sobre el cas Harry Quebert
Sempre és agradable llegir una bona novel·la, i La veritat sobre el cas Harry Quebert de Joël Dicker és garantia de gaudi per a qualsevol lector amant del thriller o la novel·la negra. És una d’aquelles obres que t’enganxen de seguida i realment et mantenen amb la intriga fins a la darrera pàgina. Les set-centetes pàgines que et porten a Aurora, New Hampshire, a través de Harry Quebert, Marcus Golmand o Nola Kellergan són realment apassionants i et conviden a formar part de la investigació entre la jove i l’escriptor frustrat que intenta escriure la seva gran novel·la lluny del bullici de Nova York.