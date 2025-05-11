LES NOSTRES HISTÒRIES
Caixal al Concili Vaticà
Ara que totes les mirades es focalitzen a Roma amb motiu del conclave que elegeix el nou pontífex, és un bon moment per recordar el pas del bisbe Caixal pel Concili Vaticà I. Fou convocat pel papa Pius IX el 1869 en un context en el qual l’Església catòlica defensava el seu estatus al món occidental en un moment en què els avenços científics, les revolucions i el liberalisme el posaven en qüestió fins a extrems mai vistos aleshores.
A la convocatòria hi va assistir un ferm defensor dels principis ultramuntans, el bisbe Caixal, que s’autoproclamava “Príncipe soberano de los Valles de Andorra”, en una pràctica que menystenia força el paper de l’altra cara de la moneda del coprincipat proindivís.
I Caixal va ser una de les veus més destacades d’aquell primer Concili Vaticà, en què va intervenir fins a tres vegades (el que més dels assistents) amb ponències destacades. El Concili, que va aprovar la infal·libilitat papal, es va haver d’aturar el 1870 a causa del procés d’unificació italiana que va acabar amb els estats pontificis. Hom havia dit que fins i tot Caixal havia arribat a oferir a Puis IX Andorra per fer-hi el nou estat pontifical, però això sembla més llegenda que realitat. Sigui com sigui, el copríncep d’Andorra fou actiu en aquell important concili del segle XIX.