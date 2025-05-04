CALAIX DE SASTRE
Arriba una nova edició del ClàssicAnd
Des d’ahir i fins al pròxim 18 de maig, Andorra acollirà la tercera edició del ClàssicAnd, una de les cites imprescindibles de l’escena musical del nostre país. Sota la batuta de Joan Anton Rechi, el festival acollirà figures internacionals i talent emergent com Anna Netrebko, Tiffany Poon, Miguel Poveda, el Quartet Modigliani o Lucia di Lammermoor, entre molts d’altres, que actuaran en diversos punts del país. El festival inclou concerts, recitals, dansa i una proposta infantil i pretén consolidar-se també com un pol d’atracció de persones de fora del país.