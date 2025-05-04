LES NOSTRES HISTÒRIES
Les vuit ‘Stolpersteine’
Enguany fa vuitanta anys de l’allibertament dels camps nazis i de la fi de la Segona Guerra Mundial. I enguany ha estat l’any elegit per mantenir viva la memòria dels andorrans que van patir en carn pròpia un dels horrors més bestials de la humanitat. És per això que es va engegar la campanya de dignificació de les víctimes amb la col·locació de les ja cèlebres ‘Stolpersteine’ (literalment, pedres amb les quals ensopegues), liderada per Velles Cases Andorranes i que ha comptat amb el suport de les institucions del país.
D’aquestes llambordes, ideades per l’artista alemany Gunter Demnig, se n’han instal·lat més de 100.000 arreu del món, de les quals vuit són a Andorra. Són les vuit llambordes que recorden aquells andorrans deportats i víctimes del nazisme dels quals s’ha pogut localitzar la família i s’ha autoritzat la col·locació.
En total, van ser quinze (dos més dels localitzats per la recerca de Jorge Cebrián i Roser Porta) els andorrans víctimes de la deportació, una xifra gens negligible tenint en compte la població del país aleshores.
Es tracta d’una dignificació necessària i fonamental per recordar la tragèdia i l’horror, les víctimes i conscienciar les generacions futures perquè tal cosa no es torni a repetir mai.