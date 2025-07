Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

L’obra de Joan Sales és, sense cap mena de dubte, un dels clàssics catalans per excel·lència. Situada en el context de la guerra civil espanyola, aquesta novel·la polièdrica ens convida a la reflexió sobre la condició humana i sobre les nostres contradiccions justament en el moment en què no haurien d’existir, en la teòrica lluita del bé contra el mal. Una obra que, entre moltes altres coses, ens fa sortir de la dicotomia entre el blanc i el negre i ens guia a través del camí dels tons de gris. De lectura gairebé obligada, ara que ve Sant Jordi és un bon moment per recuperar aquest clàssic.