L’escriptor Joan Peruga torna amb una nova novel·la, Sentinella (publicada per la degana del país, Editorial Andorra), en la qual narra la seva experiència com a cuidador de la Pilar, la seva esposa. Una autoficció corprenedora per la història que s’hi explica, emotiva per l’experiència de qui dedica la vida a cuidar una persona estimada, i alhora divertida perquè inclou aquell humor únic de l’escriptor. Un humor que pel mateix Peruga ha esdevingut cuirassa davant l’adversitat, i que té el mèrit de fer-nos riure just en aquell moment en el qual allò que llegim ens fa saltar les llàgrimes. Un llibre que val la pena.