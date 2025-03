Santa Filomena dels carlins

Publicat per

Quan es parla d’història d’Espanya, un dels grans temes és la guerra civil (1936-1939). Però per ser exactes l’hauríem d’anomenar l’última guerra civil, perquè el país veí del sud n’ha viscut més d’una i de dues. Al segle XIX, de fet, en va viure unes quantes que coneixem amb el nom de guerres carlines, entre liberals i conservadors.

Els conservadors tenien un dels seus principals feus en la muntanya pirinenca, especialment al bisbat d’Urgell, on els seus prelats eren defensors de la causa carlina. La conseqüència d’això és que en temps de govern liberal, els carlins s’amagaven de possibles represàlies, i van trobar en les valls andorranes un refugi perfecte. Això va ocasionar nombrosos problemes a les autoritats andorranes, però també va deixar-nos un fantàstic testimoni al país.

I és que els carlins van alçar una petita capella a Andorra el 1839, coneguda com Santa Filomena d’Aixovall. La van sufragar amb diners obtinguts de rifes. Un document de l’època ens explica que “se alsà una nova capella per obra dels Españols refugiats [...]. Felisos los valls de Andorra ab la multitud de Catalans que fugint, com un altre Lot, de sa patria convertida en una nova Sodoma, buscaren en sos pobles independents un lloch de asilo...”