Andorra Turisme 1936

Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

No es pensin pas que això de promocionar el país perquè vinguin turistes a visitar-nos és cosa d’ara o de fa unes dècades. Avui podem remuntar-nos a fa gairebé noranta anys, quan per Carnestoltes, pels carrers de Barcelona, va circular una carrossa que portava per títol “Turisme d’Andorra”. La va organitzar la Societat Andorrana de Residents a Barcelona, amb un paper destacat de Jacint Marticella Pobla.

Fins i tot es va arribar a anunciar a Poble Andorrà avisant que circularia els dies 22, 23 i 24 de febrer de 1936 per la ciutat comtal. Hi donaven suport el Consell General, el Sindicat d’Iniciativa i el Club Esquí Andorra.

La participació en la rua de carnestoltes va consistir en un camionet cobert de blanc, com si fos una muntanya nevada, i una colla d’andorrans al damunt, amb totes les dones amb mantellina blanca al cap per simbolitzar encara més l’efecte hivernal. I, és clar, no hi podien faltar uns esquís de fusta amb els respectius pals.

El millor de tot és que la carrossa va merèixer el setè premi, i fou immortalitzada per Carlos Pérez de Rozas quan passava pel passeig de Gràcia barceloní. Avui, la foto es conserva a l’arxiu municipal de la ciutat, i Fabiola Masegosa la va exhumar en el seu estudi sobre Jacint Marticella el 2019.