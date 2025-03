Les argolles d’Andorra

Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

Deuen haver-ne sentit a parlar alguna vegada: al nord d’Andorra, cap a Fontargent, al capdamunt de la vall d’Incles, hi ha unes grans argolles que mai ningú no ha vist. Ja en parlava al segle XVI Pere Anton Beuter (que també recollia el relat de les quatre barres catalanes de Guifré el Pelós), o Jeroni Pujades el 1609. I després d’ells molts altres com el nostre Fiter i Rossell, Antoni Puig o Francisco de Zamora. I això per no parlar dels viatgers que ens visitaven a finals del segle XIX i principis del XX.