Los náufragos del Wager

Obra de l’escriptor i periodista del The New Yorker, se’l considera un dels grans autors del true crime actual. Aquest fantàstic llibre, que acaba d’aparèixer en traducció al castellà, narra el viatge i les desventures dels mariners del Wager, un vaixell anglès que formava part d’una flota que al segle XVIII tenia l’encàrrec d’atacar posicions espanyoles a Xile. Després de creuar el cap d’Hornos, però, el Wager va naufragar i una part dels mariners va poder sobreviure en una illa. Aviat, però, van començar a aparèixer els conflictes i les baixeses humanes. Una història real ideal tant per a amants de la novel·la com de la no-ficció.