Dràcula, Giger i l’art

Quan som joves, de vegades se’ns fa difícil elegir el nostre camí professional i d’estudis. Això també li va passar a Martín Blanco, un dels artistes de moda al país amb la seva exposició Dies irae, que encara es pot veure a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany.

El 1992, Blanco tenia divuit anys i no acabava de saber cap a on tirar. Just finalitzava l’etapa d’estudis equiparable al batxillerat i van coincidir dues experiències en el temps. La primera, anar a veure Dràcula de Francis Ford Coppola. I, poc després, va descobrir l’obra del dissenyador suís Hans Ruedi Giger, el creador de la figura cinematogràfica d’Alien.

Dues experiències banals per a qualsevol, però que van fer adonar al nostre artista que el seu camí havia de ser el de l’art i el de la creació, i per aquí va tirar finalment. Veient el resultat, una aposta ben encertada!