Caminar sobre els governants

Estretament vinculat amb Andorra, on participava en la Universitat d’Estiu a principis dels 2000, a l’autor de La sonrisa etrusca se li va dedicar la biblioteca de la Universitat d’Andorra, de la qual descobrir la placa amb el seu nom en la que segurament fou la seva darrera visita el país un ja llunyà 2008.

D’anècdotes i experiències de les seves visites al país se’n conserven unes quantes: el nostre escriptor Antoni Morell sovint en recordava algunes en les seves xerrades. A Sampedro, per exemple, una de les coses que més el fascinava d’Andorra era la plaça del Poble. I no per la seva bellesa, que potser també, sinó pel fet que era una metàfora d’estat ideal en la qual els ciutadans caminaven (i caminen encara avui) per sobre dels seus governants, que treballen instal·lats uns pisos més avall a l’edifici administratiu del Govern. No els sembla una bona manera de veure-ho?