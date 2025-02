L’andorranitat del poeta

No descobrim res de nou si destaquem el vincle profund que el poeta de Roda de Ter va tenir amb el nostre país, al qual va dedicar aquell cèlebre poemari que comença amb el record de les cuixes de turistes.

Martí i Pol va venir per primera vegada a Andorra el 1952, i anys més tard escriuria que “m’atreveixo a reclamar [...] l’andorranitat més genuïna per a mi mateix”. Ho deia fruit de la forta experiència del seu vincle amb Andorra i considerant que aquesta andorranitat és un moviment d’admiració i d’afecte envers el país, les seves institucions i costums i la seva gent, “la qual cosa no exclou la pràctica d’una actitud crítica seriosa i responsable”. Un vincle profund que no evitava que pogués ser, doncs, crític amb allò que veia referent a la transformació del país.

Hom pot preguntar-se avui si aquesta forma d’andorranitat és encara vigent.