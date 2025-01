Un cementiri caigut en l’oblit

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

L’historiador de la Ribagorça Òscar Jané té gravades a foc les seves primeres visites de petit en despoblats o nuclis abandonats del Pirineu. L’emigració cap a la ciutat a finals del segle XIX i bona part del XX va fer que molts pobles perdessin habitants, fins al punt de quedar sense ningú. Jané recorda l’interès que li van generar aquests indrets, l’impacte d’entrar en una casa deshabitada tot vigilant el risc d’ensorament, o visitar un cementiri d’un d’aquests pobles. D’alguns, els antics habitants se’n van endur els morts; la majoria van romandre allà, vetllats durant un temps per familiars fins que el pas del temps els va fer caure en l’oblit. Noms i cognoms repetits per vincles generacionals gravats encara avui damunt la pedra o en una placa rovellada. Sens dubte, això el va motivar per dedicar-se a estudiar aquesta realitat i a dirigir avui el projecte de recerca Pobles abandonats.