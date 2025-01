La matemàtica del Panteó

Verificat per

A la seva cinquantena, “nel mezzo del cammin di nostra vita” parafrasejant el Poeta, l’Alan Ward diu que té la sort “d’haver pogut viatjar, d’haver conegut persones molt diverses i les seves cultures”. Ara bé, destaca que una de les trobades que més l’han impactat no ha estat amb una persona, sinó amb un edifici: el Panteó de Roma, que va visitar “un dia de pluja, quan el petricor va afegir la sensació olfactiva a les visuals i les auditives”.

I sobretot el va marcar l’exactitud de les seves dimensions i de l’obertura superior: “És només passant la porta i entrant en la rotonda central que la perfecció de les seves dimensions em van marcar. El raig de llum que entra per l’obertura circular del sostre té una perfecció matemàtica que poques vegades es pot trobar, fins i tot en edificis molt més moderns”. No em diguin que no anirien ara mateix a Roma a comprovar-ho.