Trepitjant Vila-Matas

Fa uns dos d’anys, a la Central de Barcelona, Nil Forcada va anar a la presentació de Montevideo, de l’escriptor Enrique Vila-Matas. I mentre feia temps, llegia tranquil·lament mentre s’apartava quan la gent havia de passar, amb la mala sort que en una d’aquestes ocasions, movent-se enrere, va clavar-li una bona trepitjada a Vila-Matas en persona! Si bé és cert que l’escriptor no li va dir res en el moment, la seva dona sí que li va clavar una bona bronca, que el nostre protagonista va suportar estoicament.

Acabada la presentació, Forcada va acostar-se a Vila-Matas per aconseguir una dedicatòria a l’exemplar que tenia de Bartleby & Co., del qual l’escriptor havia dit que estava cansat que només el relacionessin amb aquest llibre... Quin èxit! Fos per això, per no entendre que Forcada es diu Nil de nom o per la trepitjada, li va dedicar al llibre per a “el Pisador”.