Per Nadal, la cultura no para per vacances

Les festes nadalenques són un bon moment per apropar-se a aquelles exposicions que tenim al país i que l’activitat quotidiana ens impedeix de visitar amb tranquil·litat durant l’any. I és també un bon moment per gaudir de la lectura de les darreres novetats d’autors del país o de segells andorrans, així com d’un bon concert. A continuació els proposem les exposicions, els llibres i les propostes musicals que no es poden perdre aquest Nadal.

DE MAIER A KANDINSKY

Una de les mostres imprescindibles és sense cap mena de dubte la de Vivian Maier. L’acull la sala d’exposicions de Govern al Parc Central i ens permet acostar-nos a gairebé un centenar d’autoretrats de la desconeguda fotògrafa americana, de la qual es conserven més de 100.000 instantànies! La seva mirada pròpia, centrada en els paisatges urbans i els col·lectius desvalguts, l’ha convertit en una referent de la fotografia contemporània, de la qual podem gaudir a casa nostra.

Per als amants de la fotografia, ben a principis de l’any vinent acabaran dues exposicions visitables al llarg d’aquestes festes. El Museu de la Moto de Canillo acull una mostra d’instantànies de Sabela Simón (de qui coneixíem més el vessant musical) titulada Poètica del temps, amb la natura com a punt de partida i l’evocació de la infantesa, el joc, la il·lusió del temps i la mitologia grega com a línies principals. I també és recomanable la mostra de Judith Prat Brujas que acull l’ambaixada espanyola i que posa el focus, com el nom indica, en la bruixeria a l’entorn pirinenc.

En el camp de la pintura, fa pocs dies parlàvem de la fantàstica exposició de Martín Blanco Dies Irae (a l’Espai Caldes), del tot imprescindible per la connexió simbòlica que l’artista estableix amb la realitat present que critica i esbudella juntament amb una interpretació mitològica o històrica que reinterpreta les passions humanes que ens han caracteritzat individualment i col·lectivament al llarg dels segles.

A Escaldes-Engordany mateix, d’altra banda, tenim l’oportunitat històrica de contemplar una mostra de gravats d’un dels artistes més destacats del segle XX: Vassili Kandinsky. El CAEE acull un conjunt de peces de l’artista abstracte rus, alguns dels quals impresos a la influent escola Bauhaus. En aquest cas, els gravats de Kandinsky permeten entrar a l’univers del color i la forma de l’artista rus.

I seguint en l’àmbit del gravat, una artista del nostre àmbit local com Mar Garcia exposa a l’Espai Columba de Santa Coloma fins al darrer dia de l’any la seva mostra, que reinterpreta les pintures de Santa Coloma.

Molt més antigues que les de Martín Blanco, Mar Garcia i Vassili Kandinsky són les pintures de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, recuperades enguany per part del Govern d’Andorra i exposades també a l’Espai Columba. Per a tots aquells que no hagin tingut l’ocasió de visitar-les, és un bon moment per contemplar en directe la flagel·lació de Crist i el bes de Judes que els llunyans avantpassats de la parròquia veien en primera persona en un temps convuls d’auge del catarisme i conflictes territorials entre bisbes i comtes de Foix. Podria ser, justament, que aquestes pintures volguessin traslladar un missatge contrari al que defensaven en aquelles mateixes dates els anomenats bons homes, per bé que segurament aquesta és una qüestió que pot generar debat entre els historiadors del període.

I, per acabar amb les exposicions i seguint encara en el camp més històric, el cap de casa de l’antiga seu parlamentària del país, la Casa de la Vall, acull una retrospectiva a la història de l’edifici que és, també, la història de la institució i el país.

WOLFE, ROSSA I GÁLVEZ

Les vacances són també un bon moment per dedicar-se a la lectura, i a punt d’acabar l’any han arribat a les llibreries tres novetats andorranes ben recomanables. La primera ve de la mà del segell Trotalibros i del cèlebre escriptor nord-americà Thomas Wolfe, entre d’altres autor de La mirada del ángel i d’El chico perdido, que acaba d’arribar a les lleixes de les llibreries del país.

Aquest últim títol, traduït per la cara visible del projecte editorial Jan Arimany, ens parla de la pèrdua de Grover Wolfe, germà gran de l’escriptor, quan aquest comptava tan sols amb dotze anys d’edat per causa d’una febre tifoidea. Es tracta d’una nouvelle creada a partir de quatre mirades diferenciades (la de Grover, la mare, la germana i el mateix Wolfe) que ens parla de l’absència, la pèrdua i les conseqüències d’aquesta en la memòria individual i col·lectiva familiar. Una molt bona manera d’entrar en l’obra d’un escriptor que va influir en molts altres després, com ara William Faulkner.

David Gálvez i Miquel Codony.LLIBRERIA GIGAMESH

I de l’Andorra perduda ens en parla possiblement l’autor més veterà del país, Jaume Rossa i Naudí, que de la mà d’Anem Editors acaba de publicar les seves memòries als noranta-set anys! A Vivències d’un canillenc, Rossa fa un repàs als seus anys de joventut i a la vida a l’Andorra de fa gairebé cent anys; una Andorra de pocs luxes, algunes privacions, molt de treball, orgull de la feina feta i amor a la terra i a la casa, nucli fonamental de l’estructura social del moment.

Per descomptat, en aquest recull de les darreres novetats editorials de l’any no hi podia faltar David Gálvez i Proliferen les calandres que acaba de publicar amb la catalana Spècula. Aquest prolífic autor lauredià ens proposa un viatge en un món distòpic sense tecnologia en el qual els dos protagonistes duen a terme un viatge al més pur estil road trip americà. En paraules del mateix autor, aquest és el llibre menys galvesià, si em permeten l’expressió, que ha publicat després d’una trajectòria molt eclèctica.

ORGUES I ALTRES ‘SONS’

Enguany, dues entitats històriques com la Societat Andorrana de Ciències i Velles Cases Andorranes han arribat a les quatre dècades d’existència, i també està de celebració el Festival Orgue&AND, dirigit per Ignacio Ribas. Un festival que ha viscut vint-i-cinc edicions de manera ininterrompuda i que el pròxim dia 28 de desembre celebrarà el darrer concert de l’edició d’enguany. Ho farà amb el Cor Cererols a l’Església de Sant Esteve d’Andorra la Vella amb obres de l’edat moderna i contemporània i amb l’estrena per part del mateix Ribas del Pater noster per a cor mixt.

La línia fina.MARTÍN BLANCO

També relacionat amb la música i directament amb l’art visual, el 5 de gener finalitzarà l’exposició Sons. Analogies musicals a la pintura, que acull el Museu Thyssen. La mostra ofereix un maridatge entre pintura i sons amb l’objectiu de desvetllar les emocions acústiques i contemplar l’art no només des de la perspectiva purament visual, també des de la sonora.

Ja veuen, doncs, que si durant aquestes festes nadalenques volen cultura, sobren opcions.