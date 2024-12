El editor de libros

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i comptar amb actors de la talla de Colin Firth, Jude Law o Nicole Kidman, entre d’altres, no és un dels films més coneguts de la producció de Hollywood. Avui que parlem de Thomas Wolfe, aquest film ens acosta a la relació, sovint gens fàcil, que va mantenir el seu editor, Maxwell Perkins, amb els seus principals autors, com ara F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway o el mateix Wolfe. Una obra per conèixer una època de gran transcendència en el si de la literatura nord-americana contemporània. Molt recomanable.