Américo Vespucio

El Nou Món va rebre el nom d’Amèrica per un personatge anomenat Américo Vespucci, d’origen italià i membre de tripulació en viatges cap a les Índies al tombant dels segles XV i XVI. Però com és que si el descobridor d’Amèrica fou Cristòfor Colom va ser Vespucci que va ser homenatjat amb batejar el continent amb el seu cognom? Va ser per mala fe del mateix Vespucci? Per la invenció de terceres persones? O per un simple error d’interpretació dels documents? En aquest petit volum el gran Stephan Zweig ens explica el com, el quan i el perquè d’aquesta decisió tan transcendental.