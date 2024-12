Monetitzant un vídeo aliè

Si és que no es pot ser bona persona! I si no, que els ho expliqui el bo d’en Xavi Pérez, que a Barcelona, per culpa d’això, n’hi han passat unes quantes.

Un dia caminava per Montjuïc i en un tram de les escales mecàniques que porten del Palau Nacional cap a l’avinguda Maria Cristina es va topar amb un noi que no s’atrevia a pujar-hi. Tenia una por extrema al giny mecànic, i el Xavi va decidir ajudar-lo tranquil·litzant-lo de paraula i de fet, mentre li demostrava que no hi havia res a témer. Fins i tot el va agafar de la mà per ajudar-lo a fer aquell pas que no era gran per a la humanitat però sí per a aquell pobre noi.

El cas és que tot plegat era pantomima, perquè aquell noi gravava amb càmera oculta la reacció de la gent! Quina experiència més decebedora, recorda el Xavi, que volent ajudar algú amb bona voluntat va acabar per monetitzar un vídeo aliè...