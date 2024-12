Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Francis Drake. El corsario que dessafió a un imperio és una aproximació històrica a una part de la vida del corsari anglès i a les seves disputes amb l’aleshores hegemònica monarquia hispànica. Publicat per l’editorial Crítica, aquest magnífic treball ens permet un acostament a l’època en la qual la monarquia anglesa intentava a través dels corsaris privats desestabilitzar el control hegemònic hispànic sobre les colònies i el paper que va tenir en tot plegat el pilot portuguès Nuno da Silva, teòricament segrestat per Drake i jutjat per les autoritats espanyoles després de tornar a la Península.