El chico perdido

Escrit el 1937 poc abans de morir, aquest relat del nord-americà Thomas Wolfe ens acosta a la dificultat que suposa la pèrdua i l’absència des de la perspectiva de la infància remetent-se a la pèrdua del seu germà Grover quan tenia tan sols dotze anys. Recuperat ara per l’andorrana Trotalibros, l’obra ha estat traduïda per part del mateix editor, Jan Arimany. L’editorial ja va publicar la monumental La mirada del ángel, del mateix autor, i ara hi torna amb aquesta petita joia que es presentarà a la llibreria La Trenca el pròxim 17 de desembre en presència del traductor i l’editor i de la correctora, Marisa Muñoz.