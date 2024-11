El viatge del Beagle

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Del científic britànic Charles Darwin en coneixem sobretot el seu cèlebre L’origen de les espècies, un treball que va desenvolupar després d’una llarga expedició al voltant del món a bord del vaixell Beagle. Afortunadament, es conserven els diaris d’aquella expedició, els quals han estat recentment publicats en català per Edicions del Cràter. Una obra de gran interès si es vol conèixer com Charles Darwin va dur a terme les seves investigacions i, sobretot, la recopilació d’informació per a les seves teories, les quals havien de canviar la manera d’entendre el món. Val la pena llegir-lo.