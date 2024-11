El gir cap a les arts

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

De petita era bona estudiant i es confessa addicta a les mates. De fet, la part creativa era el que se li donava menys bé; i tenia clar que tiraria cap al batxillerat econòmic o científic. Un estiu es va ajuntar amb una cosina llunyana que estudiava fotografia, i ella, que ja li agradava el tema, va adonar-se que aquella disciplina es podia estudiar. Acabant l’ESO va optar per assignatures més artístiques, i finalment es va decidir per fer el batxillerat artístic a la Seu. Els seus professors fins i tot van convocar els seus pares, sorpresos per la decisió, però aquests van ser clars: “si és bona en mates i altres assignatures, ho serà també en fotografia si és el que vol fer”.