XII Premis internacionals Ramon Llull

El dimarts 19 a les 20 h a l’Auditori Nacional d’Ordino tindrà lloc la cerimònia d’entrega dels premis internacionals Ramon Llull que atorga la fundació homònima. En concret, s’entrega el premi de catalanística i a la diversitat cultural, el de traducció literària i el de promoció internacional de la creació catalana. Enguany els premis arriben a la dotzena edició i la cerimònia de lliurament comptarà amb les actuacions de Maria Jaume, Maite Barcons, Arnau Obiols i Tiam Gombau, vinguts respectivament de Mallorca, el Rosselló, la Seu d’Urgell i València.

NAPOLEÓ A SANTA HELENA

Tal dia com avui del 1815, Napoleó Bonaparte va arribar a l’illa de Santa Helena, a l’Atlàntic Sud, on fou desterrat. L’antic emperador hi va passar la resta dels seus dies fins a la seva mort, ocorreguda el 5 de maig de 1821.