Gravant al mig del bosc

Publicat per Oliver Vergés Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Lluís Casahuga sovint grava els sons del bosc per als seus projectes. Ho fa amb una gravadora especial (i no pas barata), que permet fer un enregistrament en 360 graus o immersiu, i que deixa al mig del bosc durant una bona estona, lluny de la seva presència. De vegades, fins i tot es marca on l’ha deixada amb coordenades GPS, no fos cas que després no la trobi...

Un dia, la seva companya el va avisar d’una urgència mentre ell era el bosc gravant, i amb les presses de recollir i marxar, la gravadora va quedar-se penjada més amunt de coll Jovell. Quan Casahuga, ja a casa, va adonar-se’n, va haver de fer de nou el camí per recuperar-la. L’aparell va gravar unes quatre hores, fins que se li va acabar la bateria. Encara que a la gravació es van registrar bonics sons d’aus, des d’aquell dia Casahuga ho mira i remira tot abans de marxar, no fos cas que hagi de tornar muntanya amunt!