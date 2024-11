Incompetències bàsiques

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el subtítol Crònica d’un desgavell educatiu, l’autor posa el dit a la nafra en els mals que afecten el sistema educatiu a Catalunya (i que també es podria replicar en altres països pròxims que n’han copiat el model). L’obra critica els constants canvis en el sistema, l’abandonament volgut dels polítics respecte a professors i alumnes i el fet que l’escola hagi deixat de ser un lloc on aprendre per transformar-se en un aparcament de canalla. Una denúncia d’un model fallit que condemna diverses generacions d’estudiants a no tenir els coneixements mínims necessaris per enfrontar-se a la vida.