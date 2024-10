Viatjar al passat amb en Prim

Verificat per

L’historiador Pau Chica ens explica que una de les millors experències que va viure com a estudiant durant la carrera va ser tenir Prim Bertran de professor d’història medieval. El seu alumne el recorda com un professor apassionat de la història i de la transmissió del passat als seus alumnes.

Va ser Bertran que el va animar a fer l’Erasmus a Bolonya, i amb qui va compartir un viatge a Roma que el professor de la Universitat de Barcelona organitzava cada any amb els seus alumnes. És per això que Chica té ben gravades en la memòria les seves classes, i recorda l’impacte del decés de Bertran el 2014. Diu que és gràcies a professors com ell que és historiador.

Ara, quan Chica ha publicat obra com a investigador, pensa en l’exlibris que Bertran tenia en tots els seus llibres particulars i que versava “els llibres són mestres que no renyen”.