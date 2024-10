Cotxe robat a Barcelona!

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dia, ja fa anys, la Inés Sànchez va anar a fer un curset a Barcelona, al Poble Sec, on va tenir dificultats per aparcar. Quan en va sortir, va fer un parell de tombs i no trobant el vehicle es va adonar que l’hi havien furtat. Per tant, va haver d’anar a posar una denúncia a la policia nacional i va haver de tornar a Andorra com va poder. I qui dia passa, any empeny, es va haver de comprar un altre cotxe. Al cap d’un temps (devia haver passat un any i mig), la policia andorrana va contactar amb ella sobre el vehicle robat a la Ciutat Comtal. Es veu que l’havien trobat, brut, sense bateria i ple de multes...