Del Consell de la Terra al Consell General

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb Síndics, subsíndics, consellers i cònsols (1133-2023) per subtítol, l’obra de Jordi Guillamet ja es pot consultar a través del portal web del Consell General (www.consellgeneral.ad). El volum té més d’un miler de pàgines i centenars de documents registrats, amb els càrrecs que apareixen continguts en cada document i un breu regest per situar qui consulta l’obra. Pensat per a especialistes i investigadors, val a dir que l’obra permet a qui ho vulgui acostar-se als càrrecs públics del país i, per tant, a la seva pròpia història, sense importar si és especialista o no en la matèria.