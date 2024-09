Verificat per

Així de clar ho té la Montse Guiu quan ens explica l’experiència que més profundament ha marcat la seva vida: “Viure és urgent i el que vulguis fer avui, fes-ho”.

Una reflexió motivada per una vivència molt dolorosa, com ho va ser la mort de la seva mare quan ella tenia vint-i-set anys i després d’una llarga lluita contra el càncer. Ens explica que des del diagnòstic fins al final la seva vida va canviar moltíssim, i van esprémer cada segon i compartir juntes el màxim de temps possible.

Tot el que va sentir aleshores és el que la va inspirar després per escriure la seva primera novel·la, que porta per títol Primeres persones i que mescla realitat i ficció. Com en molts altres casos, d’una experiència dolorosa en va néixer la necessitat d’escriure i, també, l’obligació de veure la vida d’una altra manera i de posar les coses en l’ordre que realment mereixen.