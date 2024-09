Una tarda amb el capità

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

L’autor de L’illa en flames ens explica una d’aquelles anècdotes que un recorda tota la vida. Va ser a Cuba, on sovint anava per feina. El ritme caribeny dels locals li permetia tenir moments lliures, i un dia va decidir dedicar la jornada a Hemingway, visitant Finca Vigía, on encara es conserva el iot Pilar.

Després de la visita es va fer a dur a Cojímar, on atracava el vaixell amb el qual l’escriptor sortia a pescar el peix espasa, i allà va veure un rostre conegut sota una gorra de beisbol.

El taxista li va dir que era ni més ni menys que Gregorio Fuentes, el capità del vaixell del cèlebre escriptor, convertit en una llegenda. Aleshores, aquell home de gran estatura tenia gairebé cent anys!

Mangot es va fer presentar i va passar tota la tarda comentant anècdotes de Hemingway mentre bevien un gotet de rom. Una tarda sens dubte inoblidable!